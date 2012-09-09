Украинская футбольная молодежка победила Турцию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, в целом эта встреча проходила в ровной борьбе, а результат игры определил единственный меткий удар: на 45 минуте в ворота гостей попал Яковенко.

В понедельник, 10 сентября, в Конче-Заспе состоится второй матч при участии этих команд. ФФУ приглашает болельщиков прийти и поддержать наших ребят. Начало игры в 16.30. Вход свободный.

Украина: Шевченко, Братков, Рыжук, Полярус (Буяльский, 87), Цуриков, Нойок (к), Чурко (Трубочкин, 46), Бабенко, Насонов, Озаркав (Тащі,78), Яковенко (Коваль, 84).

Турция: Уйзал, Айяз, Чифтпинар, Тюрк (к), Шахин, Йокушлу (Акчакин, 65), Дурмуш (Башибуюк, 77), Келечи (Картал, 46), Караман, Текерчи (Акбунар, 65), Кара (Гюлтекин, 46).

Гол: Яковенко, 45.