Украинская футбольная молодежка победила Турцию
Молодежная сборная Украины из футболистов в возрасте до 20 лет со счетом 1:0 провела товарищеский матч против сборной Турции на тренировочной базе киевского «Динамо» в Конче-Заспе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, в целом эта встреча проходила в ровной борьбе, а результат игры определил единственный меткий удар: на 45 минуте в ворота гостей попал Яковенко.
В понедельник, 10 сентября, в Конче-Заспе состоится второй матч при участии этих команд. ФФУ приглашает болельщиков прийти и поддержать наших ребят. Начало игры в 16.30. Вход свободный.
Украина: Шевченко, Братков, Рыжук, Полярус (Буяльский, 87), Цуриков, Нойок (к), Чурко (Трубочкин, 46), Бабенко, Насонов, Озаркав (Тащі,78), Яковенко (Коваль, 84).
Турция: Уйзал, Айяз, Чифтпинар, Тюрк (к), Шахин, Йокушлу (Акчакин, 65), Дурмуш (Башибуюк, 77), Келечи (Картал, 46), Караман, Текерчи (Акбунар, 65), Кара (Гюлтекин, 46).
Гол: Яковенко, 45.