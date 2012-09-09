Гран-при Италии Формулы-1 выиграл чемпион 2008 года

Как передает Motor. ru, пилот McLaren стартовал с поул-позиции и пролидировал большую часть дистанции. Напарник Л.Хэмилтона Дженсон Баттон ехал на втором месте, когда на задней прямой трассы в Монце техническая неисправность вынудила его остановить свой болид.

В итоге вторым финишировал Серхио Перес на Sauber, в очной борьбе опередивший гонщиков Ferrari Фернандо Алонсо и Фелипе Массу. Мексиканец провел свой единственный пит-стоп позднее конкурентов, что позволило ему подойти к финальной части заезда с более свежими шинами. Спортсмен регулярно показывал лучшие времена на круге, но так и не успел догнать Л.Хэмилтона, чтобы включиться в борьбу за победу.

Лидер общего зачета Ф.Алонсо стартовал десятым, однако серия обгонов в начале гонки помогла представителю Scuderia Ferrari прорваться в первую пятерку. Испанец долго боролся с Себастьяном Феттелем: в одном из эпизодов гонщик Red Bull оттеснил соперника за пределы дорожного полотна, вынудив проехать по земле. За это стюарды FIA наказали действующего чемпиона мира проездом через пит-лейн, что отбросило С.Феттеля за пределы очковой зоны. За шесть кругов до финиша гоночный инженер Себастьяна приказал ему сойти с дистанции, чтобы сохранить двигатель.

Ф.Масса провел лучшую гонку в сезоне, финишировав четвертым. В первой фазе Гран-при Италии бразилец был одним из претендентов на первое место, но затем потерял темп и пропустил вперед Дж.Баттона и Ф.Алонсо. Первую пятерку замкнул Кими Райкконен, а следом за ним клетчатый флаг увидели пилоты Mercedes AMG Михаэль Шумахер и Нико Росберг. Марк Уэббер из Red Bull сошел на предпоследнем круге из-за чересчур изношенной резины.

Лидерство в генеральной классификации сохранил Ф.Алонсо, но на второе место вышел Л.Хэмилтон. Сход С.Феттеля отбросил его на четвертое место: пилот Red Bull пропустил вперед не только победителя Гран-при Италии, но и Кими Райкконена на Lotus. Теперь троих соперников разделяют всего два очка в общем зачете. В Кубке конструкторов коллектив Red Bull удержался на первом месте несмотря на нулевой результат в Монце. Scuderia Ferrari превзошла Lotus и вышла на третью позицию.

Следующий этап Формулы-1 состоится на уличной трассе в Сингапуре 23 сентября.