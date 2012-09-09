Кличко сказал, что уже время уступить дорогу молодым

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве после победы над немцем Мануэлем Чарром.

«Прекрасному нет предела. Красивую точку (в спортивной карьере – УНИАН) можно ставить лет до 50-60-ти. Каждая точка будет казаться красивее и красивее. Вопрос философский, и на него сложно ответить», - сказал В.Кличко.

«Природу не обманешь, и, я думаю, в ближайшее время придется вешать перчатки на гвоздь. Понимаю, что многие любители бокса будут расстроены, но от этого никуда не деться. Нужно уступать дорогу молодым. Когда я приму такое решение, я сообщу вам дополнительно», - подчеркнул боксер.

В.Кличко отметил, что когда М.Чарр только родился, он уже надевал боксерские перчатки. «Если бы мне тогда кто-то сказал, что я буду боксировать до 41-го года, я бы никогда не поверил», - рассказал он.

По словам В.Кличко, ему нужно отдохнуть, и потом он проинформирует о своих дальнейших спортивных планах. «Я улетаю в Киев и полностью буду занят избирательной кампанией», - сказал В.Клико.

Как заявил боксер, перед ним стоят очень большие задачи, и не только в спортивной сфере.