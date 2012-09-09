Украинские паралимпийцы завоевали еще 9 медалей: 2 золота

Теперь команда Украины имеет 32 золотые, 23 серебряные и 28 бронзовые медали, всего 83, и занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете, сообщает радио «Свобода».

Золотые медали завоевали Кристина Юрченко (плавание на 100 метров брасом) и Алексей Федина (плавание на 100 метров брасом; он уже имеет одну бронзовую медаль на этих Играх).

Серебряные медали завоевали Виктория Кравченко (бег на 400 метров), Наталия Прологаева (плавание на 100 метров вольным стилем; она уже имеет три золотые медали на этих Играх), Виктор Смирнов (плавание на 200 метров комбинировано; он уже имеет одно золото и одну бронзу на этих Играх) и Дмитрий Виноградец (плавание на 50 метров на спине; он уже имеет одно серебро и одну бронзу на этих Играх).

Бронзовые медали имеют Ярина Матло (плавание на 100 метров брасом), Максим Веракса (плавание на 100 метров брасом; он уже имеет три золотые медали на этих Играх) и Александр Мащенко (плавание на 200 метров комбинировано; он уже имеет одну бронзовую медаль на этих играх).

XIV Паралимпийские игры, которые проходят в Лондоне, завершаются сегодня.