Кличко разочарован боем: все хотели увидеть настоящий нокаут

12-кратный чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко разочарован, что не смог завершить бой с Мануэлем Чарром настоящим нокаутом, поскольку поединок был остановлен по решению врача.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, после победы над немцем М.Чарром.

«Зрители наверняка, хотели бы посмотреть чуть больше поединок и хотели увидеть завершения поединка настоящим нокаутом, но к большому сожалению это спорт и так случается. Я когда-то в таком же положении был, когда врач остановил и не давал возможности продолжать бой», - сказал В.Кличко.

«Понимаю разочарованность М.Чарра, он хотел боксировать дальше. Я тоже был готов боксировать дальше, но есть правила и спортсмены должны их придерживаться», - сказал он.

Он подчеркнул, что М.Чарр очень серьезный соперник с большим сердцем, который показал бойцовский дух.

«Это вызывает уважение», - сказал он.

При этом он отметил, что полностью контролировал весь поединок и видел все удары, которые пытался нанести М.Чарр.

По его словам, намного легче боксировать с бойцом, которые атакует и совершает больше ошибок.

Врач, остановивший поединок подчеркнул, что рассечение было очень сильным и его нельзя было остановить.

«Я не мог гарантировать, что если бы боксер получил еще несколько ударов, то с ним что-то не случилось», - сказал он.