Тренер Кличко: бой с Чарром прошел по запланированному сценарию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Все пошло по плану и результат был такой, что уже во втором раунде М.Чарр, оказался на полу», - сказал Ф.Здунек.

По его словам, если бы соперник был бы более агрессивен, он сделал бы еще больше ошибок.

«Он нападал, а мы защищались – это было нашим рецептом для победы», - сказал Ф.Здунек и добавил, что рассечение не позволило продолжить бой.

«Ему 27 лет и в будущем он сможет нагнать. Мы желаем ему всего хорошего», - сказал он.