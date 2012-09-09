Тренер Кличко: бой с Чарром прошел по запланированному сценарию
01:44, 09 сентября 2012Спорт
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Тренер 12-кратного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко Фриц Здунек отмечает, что бой с Мануэлем Чарром прошел по запланированному плану.
Тренер Кличко говорит, что все прошло по плану
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
«Все пошло по плану и результат был такой, что уже во втором раунде М.Чарр, оказался на полу», - сказал Ф.Здунек.
По его словам, если бы соперник был бы более агрессивен, он сделал бы еще больше ошибок.
«Он нападал, а мы защищались – это было нашим рецептом для победы», - сказал Ф.Здунек и добавил, что рассечение не позволило продолжить бой.
«Ему 27 лет и в будущем он сможет нагнать. Мы желаем ему всего хорошего», - сказал он.
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