Кличко побил Чарра

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, после рассечения М.Чарру засчитали техническое поражение, так как бой был остановлено по рекомендации врача.

Сначала М.Чарр всем видом показывал, что не согласен с таким решением и вызывал В.Кличко продолжить бой, однако через какое-то время боксеры обнялись и рефери поднял руку В.Кличко как победителя этого боя.

На московской арене «Олимпийский», где проходил бой собралось большинство болельщиков В.Кличко, многие из них держали в руках украинские национальные флаги.

Перед боем один из секторов спел «Червону Руту», можно было услышать лозунги «Слава Украине!», «Героям Слава», «Украина, вперед».

Во время боя вся арена дружно скандировала «Кличко!», «Виталий».