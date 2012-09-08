Сегодня Кличко будет защищать титул, которым владеет с 2008 года

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC украинец Виталий Кличко и претендент на титул Мануэль Чарр из Германии проведут в ночь на воскресенье бой в Москве.

В 12-раундовом поединке Кличко будет защищать титул, которым он владеет с 2008 года.

Боксерский вечер пройдет в субботу в спорткомплексе «Олимпийский». По желанию организаторов обеспечить трансляцию в удобное для европейских зрителей время главный поединок вечера начнется в полночь по киевскому времени, его увидят телезрители 150 стран, пишет Зеркало недели.

В Украине бой Кличко - Чарр будет транслировать телеканал "Интер".

Виталию Кличко 41 год, его рост 200 см. На профессиональном ринге он провел 46 боев, из которых выиграл 44, в том числе 40 - нокаутом. Кличко впервые будет боксировать за титул в Москве.

Мануэлю Чарру, у которого сирийские корни, 10 октября исполнится 28 лет, его рост 192 см. Он является интерконтинентальным чемпионом по версии WBC, а в рейтинге WBC занимает 7-ю строчку. За профессиональную карьеру М.Чарр провел 21 бой и во всех победил, в том числе 11 раз нокаутом. Поединок с Кличко - его первый бой за титул чемпиона мира.

Накануне боя состоялось взвешивание боксеров. Вес Кличко составил 112, 5 кг, вес Чарра - 109,5 кг.

Безопасность во время мероприятия будут обеспечивать более 400 человек - около 140 сотрудников МВД и 270 сотрудников частных охранных предприятий спорткомплекса «Олимпийский», сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.