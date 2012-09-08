Сегодня на Крещатике финиширует самая массовая любительская велогонка Европы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины, праздник учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.

Во всех областях и столице в эти дни проходят массовые соревнования по разным видам спорта, подвижные развлекательные игры, мастер-классы по разным видам спорта, турниры, встречи с профессиональными спортсменами.

В рамках праздника 8 сентября в столице на Крещатике состоится торжественный финиш самой массовой любительской велогонки Европы «Спорт для всех – объединяет Украину!». Во время гонки 350 спортсменов за 9 дней преодолели 5 тыс. км и прибыли в 200 городов и сел государства, где агитировали жителей приобщаться к здоровому и активному образу жизни.

Также на Крещатике с 11.00 до 19.00 в этот день состоятся мини-турниры по разным видам спорта и мастер-классы юных спортсменов. Все желающие смогут поиграть в уличный баскетбол, настольный хоккей, теннис, примут участие в розыгрыше подарков, увидят показательные выступления представителей федераций по разным видам спорта и праздничный концерт.

В этом году праздник особенный, ведь 2012 - Год спорта и здорового образа жизни, год, когда Украина достойно организовала и провела финал Евро-2012, чемпионат мира по фехтованию, континентальный чемпионат по дзюдо, международные соревнования по художественной гимнастике "Кубок Дерюгиной" и спортивной – Кубок Стеллы Захаровой и тому подобное.

Украинские олимпийцы достойно выступили на ХХХ Олимпиаде в Лондоне, добыв 20 наград, 14 место по количеству золотых медалей, разделили 11 – 12 по общему количеству наград и стали шестыми по рейтингу Королевского статистического бюро Великобритании. Хорошо выступают также украинские паралимпийцы на Паралимпиаде в Лондоне, с самого начала войдя в число лидеров паралимпийского спорта.

«В общей сложности в 2012 году по бюджетным программам по физической культуре и спорту из госбюджета было выделено 1 млрд 152 млн. грн, что является лучшим показателем финансирования за время независимости", - сообщил председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин на пресс-конференции в Киеве.

Сегодня в Украине физкультурой и спортом занимаются около 5 миллионов человек (11% жителей Украины).

"За последние годы существует стойкая тенденция привлечения детей к регулярным занятиям в спортивных школах, в среднем это 12-13% ученической молодежи Украины. Они учатся в 1672 детско-юношеских спортивных школах", - отметил председатель службы.

В течение года в регионах пройдет по меньшей мере 350 мероприятий по привлечению населения к здоровому образу жизни. В целом за полгода в спортивно-массовых акциях и мероприятиях, проведенных в рамках Года спорта и здорового образа жизни, приняли участие свыше 1,5 млн. человек.