Кличко-младший объяснил неадекватное поведение Чарра

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня Владимир Кличко сказал на церемонии официального взвешивания боксеров в Москве.

«Поединок будет очень интересным и интригующим. Мы ждем этого от Мануэля Чарра и готовы ко всему», - сказал Владимир Кличко.

Он отметил, что все соперники братьев Кличко очень мотивированы, так как имеют шанс стать чемпионами мира.

«Из-за этой мотивации спортсмен выступает намного лучше. Именно поэтому от М.Чарра мы ожидаем неожиданностей и сюрпризов», - сказал он.

Он отметил, что М.Чарр - настоящий тяжеловес и не проиграл ни одного поединка.

При этом Владимир прокомментировал вызывающие действия М.Чарра во время взвешивания.

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«Судя по поведению, этот спортсмен ведет себя не очень адекватно и старается всячески приобрести преимущество с психологической точки зрения. Тем не менее, я рад тому, что поединок не начался на взвешивании, хотя до этого был один шаг», - сказал Владимир Кличко.

При этом он отказался прогнозировать, сколько раундов продлится бой.

«Нам самое главное - не пропустить ни одной секунды. Это тяжелый вес и все может решится очень быстро», - сказа он, при этом посоветовал зрителям не выходить за пивом и не пропускать ни одной секунды поединка.

Как сообщал УНИАН, сегодня после взвешивания боксеры встали друг против друга для фотографирования, однако М.Чарр на протяжении минуты не сводил глаз с Виталия и даже хотел спровоцировать драку, однако его сдержали представители его команды. В то же время Виталий все время сохранял полное спокойствие и ни разу не моргнул.