Украинская паралимпийка установила мировой рекорд

19:58, 07 сентября 2012
Спорт
1379

Украинская спортсменка Зубковская установила мировой рекорд в прыжках в длину на Паралимпиаде в Лондоне.

медаль

Украинская спортсменка Оксана Зубковская установила мировой рекорд и завоевала золотую медаль в прыжках в длину на Паралимпиаде в Лондоне.

Об этом сообщает сайт «Чемпион».

Результат О.Зубковской - 6.60 м. Второе место - у представительницы Китая Жия Юньтикшян, третье - у Анны Канюк из Беларуси.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter