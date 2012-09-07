Украинская паралимпийка установила мировой рекорд

Украинская спортсменка Оксана Зубковская установила мировой рекорд и завоевала золотую медаль в прыжках в длину на Паралимпиаде в Лондоне.

Об этом сообщает сайт «Чемпион».

Результат О.Зубковской - 6.60 м. Второе место - у представительницы Китая Жия Юньтикшян, третье - у Анны Канюк из Беларуси.