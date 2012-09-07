Кварцяный трудоустроился в Запорожье

Известный украинский футбольный специалист Виталий Кварцяный стал главным тренером запорожского "Металлурга". Об этом сообщил спортивный директор запорожцев Антол Заяев.

Как отмечает ТСН, на этом посту Виталий Владимирович сменил Сергея Ковальца, который проработал в запорожском клубе чуть больше месяца, и за шесть туров Премьер-лиги так и не смог выиграть ни одного матча. "Всю правду смогу рассказать через некоторое время. Думаю, люди узнают много нового. Пока Сергей Иванович не рассчитался в клубе. Хотя уже с четверга у" Металлурга "новый главный тренер - Виталий Кварцяный. Я продолжу работу в качестве спортивного директора", - сказал Заяев.

Напомним, что последним местом работы Кварцяного был криворожский "Кривбасс", который он успел подготовить к сезону, но ни одного официального матча в качестве тренера не провел