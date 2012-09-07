Украинцы на Паралимпиаде уже завоевали 68 наград

Как сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины, по количеству золотых наград украинцы стабильно удерживают четвертую позицию на Играх.

Как сообщает сайт «Чемпион», украинский пловец Геннадий Бойко выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров на спине (S1) с временем 1:04.29, что отныне является новым мировым рекордом.

Третье место в этом виде соревнований занял еще один украинец Александр Головко - 1:32.44.

Также олимпийским чемпионом стал Виктор Смирнов, который до этого получил бронзовую награду. В этот раз В.Смирнов стал первым на 100-метровке баттерфляем (S11) - время 1:03.32. Другой украинец Александр Мащенко стал пятым на этих соревнованиях.