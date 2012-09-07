Украинские пловцы завоевали еще два золота на Паралимпиаде
00:21, 07 сентября 2012Спорт
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Геннадий Бойко стал паралимпийским чемпионом в Лондоне-2012.
Украинский пловец выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров на спине (S1) со временем 1:04.29, что отныне является новым мировым рекордом, сообщает сайт Чемпион.
Третье место в этом виде занял еще один украинец Александр Головко - 1:32.44.
Также олимпийским чемпионом стал Виктор Смирнов, который до этого получил бронзовую награду. На этот раз Виктор стал первым на 100-метровке баттерфляем (S11) - время 1:03.32. Другой украинец Александр Мащенко стал здесь пятым.
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