Украинские пловцы завоевали еще два золота на Паралимпиаде

Украинский пловец выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров на спине (S1) со временем 1:04.29, что отныне является новым мировым рекордом, сообщает сайт Чемпион.

Третье место в этом виде занял еще один украинец Александр Головко - 1:32.44.

Также олимпийским чемпионом стал Виктор Смирнов, который до этого получил бронзовую награду. На этот раз Виктор стал первым на 100-метровке баттерфляем (S11) - время 1:03.32. Другой украинец Александр Мащенко стал здесь пятым.