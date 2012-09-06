Украинский спортсмен стал двукратным чемпионом Паралимпиады

Двукратным олимпийским чемпионом-2012 стал Роман Павлик, который на этот раз оказался первым в беге на 200 метров, сообщает сайт «Чемпион».

Кроме того, украинец установил новый рекорд Украины - 24.70 с.

Андрей Калина с новым европейским рекордом финишировал вторым в плавании на 200-метровке смешанным стилем - 2:16.38. Ранее он взял золотую награду на 100 м брассом.

Отметим, что Оксане Ботурчук не хватило четырех сотых, чтобы подняться на пьедестал на дистанции 200 м. Четвертое место также в активе Ани Палян в плавании на 400 м вольным стилем.

Украинская сборная сейчас находится на 4-м месте в командном зачете, имея 25 золотых, 18 серебряных и 23 бронзовых медали.