Украинские паралимпийцы в Лондоне разменяли седьмой десяток медалей

Об этом сообщает сайт «Чемпион»

Сегодня, 6 сентября, украинцы отличились двумя наградами. В индивидуальном соревновании по шоссейному велоспорту (C 4-5) не было равных Егору Дементьеву – он получил второе «золото».

Бронзовую медаль в тройном прыжке (F11) среди мужчин получил Руслан Катышев с личным лучшим результатом - 12.50 м.

Также сегодня четвертое место в метании диска (F37) заняла Виктория Ясевич.

Таким образом, Украина удерживает четвертую ступеньку в общекомандном зачете, имея 23 золотых медалей, 17 серебряных и 21 бронзовую.