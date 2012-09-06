Украинские паралимпийцы в Лондоне разменяли седьмой десяток медалей
19:49, 06 сентября 2012Спорт
3334
Украина пересекла рубеж в 60 медалей, полученных на Паралимпиаде-2012 в Лондоне.
Паралимпийская сборная Украины на 4-ом месте
Об этом сообщает сайт «Чемпион»
Сегодня, 6 сентября, украинцы отличились двумя наградами. В индивидуальном соревновании по шоссейному велоспорту (C 4-5) не было равных Егору Дементьеву – он получил второе «золото».
Бронзовую медаль в тройном прыжке (F11) среди мужчин получил Руслан Катышев с личным лучшим результатом - 12.50 м.
Также сегодня четвертое место в метании диска (F37) заняла Виктория Ясевич.
Таким образом, Украина удерживает четвертую ступеньку в общекомандном зачете, имея 23 золотых медалей, 17 серебряных и 21 бронзовую.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter