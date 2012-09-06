Украинские легкоатлеты требуют отставки президента федерации Борзова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявили участники и призеры Олимпийских игр в Лондоне и Пекине.

По словам бронзового призера Олимпиады-2012 в эстафете, серебряного призера Чемпионата Европы-2010 Елизаветы Брызгиной, в Украине сложилась такая ситуация, когда спортсмен, выиграв чемпионат Украины, не имеет никакой гарантии, что именно он представит свою страну на Олимпийских играх, «поскольку кому-то кажется, что ты имеешь собственное четкое мнение, которое не совпадает с их планами».

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Е.Брызгина подчеркнула, что спортсмены требуют к себе соответствующего отношения, как к людям, которые прославляют Украину.

Она отметила, что В.Борзов «достаточно времени пробыл на этом посту. Ничего не сделано, становится только все хуже и хуже».

По словам Е.Брызгиной, спортсмены несколько лет неоднократно пытались улучшить свое питание во время тренировочных сборов. «Спортсмены многократно задавали вопрос старшим тренерам», - сказала она и добавила, что те, в свою очередь, просили не поднимать шумиху по этому поводу, иначе спортсменов лишат возможности поехать на Олимпиаду и Чемпионат мира.

Участник четырех последних Олимпийских игр, бронзовый призер Олимпиады-2008 по прыжкам с шестом Денис Юрченко отметил, что нехватка финансирования в сфере спорта приводит к проблемам с оборудованием, стадионами и тренировочными спортивными базами.

Личный тренер бронзового призера Олимпиады-2012 Христини Стуй Сергей Басенко выразил возмущение тем, что на практике личные тренеры олимпийских призеров недополучают средства из «президентской премии», вместо этого, часть этих средств отходит на «тренерский штаб», в который входят даже те, кто не имел никакого отношения к подготовке спортсмена. «Почему наше руководство забирает у нас эти премии?», - возмутился он.

«Всем говорят: не говорите об этом. Так было и будет», - рассказала олимпийская чемпионка (Пекин-2008) в семиборье Наталия Добрынская. Она отметила, что в Украине никогда не будет популяризироваться легкая атлетика, что может привести к ее упадку.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 сентября, председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин заявил, что результаты работы комиссии по проверке фактов правонарушений, совершенных должностными лицами штатных сборных команд Украины во время проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований по легкой атлетике, подтверждают злоупотребление с их стороны.

На время проведения проверки от исполнения служебных обязанностей были отстранены ряд работников штатных сборных команд Украины, отвечающие за проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований: государственный тренер Валерий Александров, главный тренер Александр Апайчев, старший тренер Павел Бардаков и Константин Степанцов, начальника команды Руслан Руссу.