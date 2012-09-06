Украинские паралимпийцы получили 5 медалей в плавании

В этот раз украинцы взяли две золотые, серебряную и две бронзовые медали в плавании.

Виктория Савцов торжествовала в плавании на 100-метровке брассом (SB6) - время 1:39.13 (паралимпийский рекорд), сообщает сайт Чемпион.

Евгению Богодайко не было равных также на 100-метровке брассом (SB6) - 1:20.17 (мировой рекорд).

Бронзовая награда у Сергея Клипперта в плавании на спине (100, S12), он на три десятых секунды опередил другого украинца Максима Вераксу.

В плавании на спине на 50-метровке (S2) серебряным призером стала Анна Елисаветская - 1:04.14 (европейский рекорд).

В этой же дисциплине третьей финишировала Ирина Соцкая (1:05.16), а четвертой Дарья Копаева (1:14.32).

Четвертое место занял Эскендер Мустафаев в плавании на 100 м вольным стилем (S4). До медали ему не хватило шесть сотых.

Украинская сборная сейчас находится на 4-м месте в командном зачете, имея 22 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых медалей.