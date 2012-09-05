Украинские паралимпийцы завоевали еще 2 золота
20:15, 05 сентября 2012Спорт
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Паралимпийцы Павлик и Дементьев завоевали золотые медали на играх в Лондоне.
Очередные победы украинских спортсменов
Украинские спортсмены Роман Павлик и Егор Дементьев сегодня завоевали золотые медали на Паралимпийских играх в Лондоне, сообщает сайт "Чемпион".
Р.Павлик в прыжках в длину (F36) показал результат 5.23 м.
Е.Дементьев победил в соревновании по велоспорту (С5) - время 32:12.98.
Таким образом, Украина поднялась на четвертую ступеньку в общекомандном зачете, имея 20 золотых медалей, 15 серебряных и 17 бронзовых.
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