Украинские паралимпийцы завоевали еще 2 золота

20:15, 05 сентября 2012
Спорт
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Паралимпийцы Павлик и Дементьев завоевали золотые медали на играх в Лондоне.

медаль

Украинские спортсмены Роман Павлик и Егор Дементьев сегодня завоевали золотые медали на Паралимпийских играх в Лондоне, сообщает сайт "Чемпион".

Р.Павлик в прыжках в длину (F36) показал результат 5.23 м.

Е.Дементьев победил в соревновании по велоспорту (С5) - время 32:12.98.

Таким образом, Украина поднялась на четвертую ступеньку в общекомандном зачете, имея 20 золотых медалей, 15 серебряных и 17 бронзовых.

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