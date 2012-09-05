Кличко подтвердил, что уходит из спорта

18:18, 05 сентября 2012
Спорт
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11-кратный чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко заявил, что слухи об уходе из профессионального спорта обоснованы, однако не сообщил, когда покинет ринг.

Кличко, правда, не сказал точной даты

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Кличко сказал сегодня в Москве после открытой тренировки с немецким боксером Мануэлем Чарром.

«Слухи о том, что я собираюсь завершить карьеру, имеют под собой основания. На сегодняшний день, несмотря на то, что я выгляжу и чувствую себя прекрасно, если посмотреть в паспорт, то мне уже 41 год», - сказал В.Кличко.

По словам спортсмена, ему нравится одно высказывание известного французского режиссера Клода Лелуша: «Бокс один из самых жестких видов спорта, но он более всего похож на жизнь».

По мнению В.Кличко, бокс очень драматичный вид спорта. «Драматургия каждого боксерского поединка заключается в том, что весь зал знает, что один из соперников через несколько минут окажется на помосте, но только никто не знает, кто это будет», - отметил он.

«Бокс дал мне те качества, которые я использую ежедневно, – силу воли, целеустремленность, чувство команды. Эти качества, которые я выработал в спорте, я использую в жизни, они помогают мне в достижении целей», - подчеркнул В.Кличко.

Также спортсмен сообщил, что одним из фактором, который мотивировал его заняться боксом, был художественный фильм «Рокки».

«Я очень рад, что исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне неоднократно поддерживал меня с братом во время наших боев. Для нас большая честь, что мы являемся сопродюсерами мюзикла «Рокки», который можно будет увидеть как в Европе, так и на Бродвее», - сказал В.Кличко.

При этом он отметил, что для него большая честь быть причастным к созданию произведения, которое имеет не только спортивную составляющую.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября В.Кличко и М.Чарр прибыли в Москву, где 8 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет бой за звание чемпиона мира.

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