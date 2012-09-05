Кличко подтвердил, что уходит из спорта

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Кличко сказал сегодня в Москве после открытой тренировки с немецким боксером Мануэлем Чарром.

«Слухи о том, что я собираюсь завершить карьеру, имеют под собой основания. На сегодняшний день, несмотря на то, что я выгляжу и чувствую себя прекрасно, если посмотреть в паспорт, то мне уже 41 год», - сказал В.Кличко.

По словам спортсмена, ему нравится одно высказывание известного французского режиссера Клода Лелуша: «Бокс один из самых жестких видов спорта, но он более всего похож на жизнь».

По мнению В.Кличко, бокс очень драматичный вид спорта. «Драматургия каждого боксерского поединка заключается в том, что весь зал знает, что один из соперников через несколько минут окажется на помосте, но только никто не знает, кто это будет», - отметил он.

«Бокс дал мне те качества, которые я использую ежедневно, – силу воли, целеустремленность, чувство команды. Эти качества, которые я выработал в спорте, я использую в жизни, они помогают мне в достижении целей», - подчеркнул В.Кличко.

Также спортсмен сообщил, что одним из фактором, который мотивировал его заняться боксом, был художественный фильм «Рокки».

«Я очень рад, что исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне неоднократно поддерживал меня с братом во время наших боев. Для нас большая честь, что мы являемся сопродюсерами мюзикла «Рокки», который можно будет увидеть как в Европе, так и на Бродвее», - сказал В.Кличко.

При этом он отметил, что для него большая честь быть причастным к созданию произведения, которое имеет не только спортивную составляющую.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября В.Кличко и М.Чарр прибыли в Москву, где 8 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет бой за звание чемпиона мира.