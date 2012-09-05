Динамо с Шахтером встретятся уже в 1/16 Кубка Украины
В среду, 5 сентября, состоялась жеребьевка 1/16 финала футбольного Кубка Украины.
Первой парой, сформированной по результатам жеребьевки, стала "Шахтер - Динамо", которые встретятся на "Донбасс Арене".
Остальные пары 1/16 финала выглядят так, сообщает champion.com.ua:
ФК "Севастополь" - "Кривбасс" (Кривой Рог)
"Шахтер" (Свердловск) - ФК "Одесса"
"Жемчужина" (Ялта) - "Днепр" (Днепропетровск)
"Черноморец" (Одесса) - "Металлург" (Донецк)
"Авангард" (Краматорск) - "Заря" (Луганск)
"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)
"Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава)
"Кремень" (Кременчуг) - "Нива" (Тернополь)
"Сталь" (Днепродзержинск) - "Ильичевец" (Мариуполь)
"Славутич" (Черкассы) - "Волынь" (Луцк)
"Горняк-Спорт" (Комсомольск) - "Таврия" (Симферополь)
"Крымтеплица" (Молодежное) - "Карпаты" (Львов)
"Оболонь" (Киев) - "Металлист" (Харьков)
"Украгроком" (Головковка) - "Металлург" (Запорожье)
"Сталь" (Алчевск) - "Арсенал" (Киев)
"Гелиос" (Харьков) - "Говерла" (Ужгород)
Матчи состоятся в субботу-воскресенье, 22-23 сентября.