Динамо с Шахтером встретятся уже в 1/16 Кубка Украины

В среду, 5 сентября, состоялась жеребьевка 1/16 финала футбольного Кубка Украины.

Первой парой, сформированной по результатам жеребьевки, стала "Шахтер - Динамо", которые встретятся на "Донбасс Арене". Остальные пары 1/16 финала выглядят так, сообщает champion.com.ua: ФК "Севастополь" - "Кривбасс" (Кривой Рог) "Шахтер" (Свердловск) - ФК "Одесса" "Жемчужина" (Ялта) - "Днепр" (Днепропетровск) "Черноморец" (Одесса) - "Металлург" (Донецк) "Авангард" (Краматорск) - "Заря" (Луганск) "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) "Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава) "Кремень" (Кременчуг) - "Нива" (Тернополь) "Сталь" (Днепродзержинск) - "Ильичевец" (Мариуполь) "Славутич" (Черкассы) - "Волынь" (Луцк) "Горняк-Спорт" (Комсомольск) - "Таврия" (Симферополь) "Крымтеплица" (Молодежное) - "Карпаты" (Львов) "Оболонь" (Киев) - "Металлист" (Харьков) "Украгроком" (Головковка) - "Металлург" (Запорожье) "Сталь" (Алчевск) - "Арсенал" (Киев) "Гелиос" (Харьков) - "Говерла" (Ужгород) Матчи состоятся в субботу-воскресенье, 22-23 сентября.

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