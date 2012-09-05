Динамо с Шахтером встретятся уже в 1/16 Кубка Украины

17:02, 05 сентября 2012
Спорт
1999

В среду, 5 сентября, состоялась жеребьевка 1/16 финала футбольного Кубка Украины.

Финала Динамо-Шахтер точно не будет

Первой парой, сформированной по результатам жеребьевки, стала "Шахтер - Динамо", которые встретятся на "Донбасс Арене".

Остальные пары 1/16 финала выглядят так, сообщает champion.com.ua:

ФК "Севастополь" - "Кривбасс" (Кривой Рог)

"Шахтер" (Свердловск) - ФК "Одесса"

"Жемчужина" (Ялта) - "Днепр" (Днепропетровск)

"Черноморец" (Одесса) - "Металлург" (Донецк)

"Авангард" (Краматорск) - "Заря" (Луганск)

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)

"Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава)

"Кремень" (Кременчуг) - "Нива" (Тернополь)

"Сталь" (Днепродзержинск) - "Ильичевец" (Мариуполь)

"Славутич" (Черкассы) - "Волынь" (Луцк)

"Горняк-Спорт" (Комсомольск) - "Таврия" (Симферополь)

"Крымтеплица" (Молодежное) - "Карпаты" (Львов)

"Оболонь" (Киев) - "Металлист" (Харьков)

"Украгроком" (Головковка) - "Металлург" (Запорожье)

"Сталь" (Алчевск) - "Арсенал" (Киев)

"Гелиос" (Харьков) - "Говерла" (Ужгород)

Матчи состоятся в субботу-воскресенье, 22-23 сентября.

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