Кличко: Никогда не думал, что буду прыгать на скакалке лучше многих девчонок

В Москве в парке «Красная Пресня» прошли открытые тренировки 11-кратного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко и немецкого боксера Мануэля Чарра.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в парк пришли сотни любителей бокса, причем некоторые держали украинские флаги.

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Первым тренировку проводил М.Чарр. Он сначала несколько минут боксировал со своим тренером Валерием Беловым, а потом на ринг пригласили несколько маленьких детей, с которыми М.Чарр пытался «боксировать», убегал от них, а также показательно падал.

В.Кличко провел настоящий боксерский мастер-класс. Причем тренировка проходила под музыку, а сам спортсмен постоянно останавливался, чтобы прокомментировать свои действия собравшимся. В.Кличко сообщил, что на самом деле тренировка длится около трех часов и только для зрителей она была сокращена до 15 минут.

В.Кличко сначала провел разминку, потом тренировка продолжилась прыжками на скакалке.

«Никогда не думал, что буду прыгать на скакалке лучше многих девчонок в нашем дворе», - сказал он и добавил, что может прыгать более часа. При этом боксер сказал, что это упражнение помогает в потере веса.

Далее В.Кличко показал со своим тренером Фрицем Здунеком, как отрабатываются удары во время тренировок.

Чемпион мира отметил, что самые необычные условия для проведения тренировки были в Казани в 1991 году, когда на улице было -40°, а в зале - ненамного теплее.

В.Кличко сообщил, что, готовясь к поединку, занимался легкой атлетикой, плавал, занимался упражнениями на координацию и выносливость.

По словам боксера, у него уже подготовлен план боя, а те комбинации, которые он показал сегодня, не будут использоваться во время поединка. «Я специально вводил в заблуждение Чарра», - сказал В.Кличко и заверил, что полностью готов к бою.

«Проведено более 100 раундов спаррингов, и мои спарринг-партнеры очень рады, что все благополучно закончилось. Я пробежал более 150 км и проплыл не менее 30 км. Полностью готов, но последняя неделя перед боем самая важная, ведь все зависит от концентрации», - сказал В.Кличко.

После тренировки боксеры раздали автографы и пообщались с журналистами.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября В.Кличко и М.Чарр прибыли в Москву, где 8 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет бой за звание чемпиона мира.