У Украины еще два золота на Паралимпиаде

Украинская пловчиха Наталья Прологаева завоевала свою третью золотую медаль в плавании брассом на дистанции 100 метров в классе SB4 с новым мировым рекордом - 1:43.99, сообщает сайт Чемпион.

Максим Веракса взял "золото" на стометровке вольным стилем в классе S12. Он финишировал с рекордом Паралимпиады - 51,40 секунды.

Ани Палян завоевала бронзовую награду в плавании вольным стилем на 50 м в классе S7, а Антон Дацко стал обладателем серебряной награды в фехтовании.

Украинская сборная сейчас находится на 4-м месте в командном зачете, имея 18 золотых, 15 серебряных и 17 бронзовых медалей.