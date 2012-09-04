Александр Шовковский завершил выступления за сборную

Об этом главный тренер украинской национальной команды Олег Блохин заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Чемпионат.com».

"Шовковский подошел ко мне и сообщил, что решил завершить карьеру в сборной. Я его понял и поддержал. Конечно, для сборной Украины это потеря. Да, были ошибки, были неудачи, но все-таки он являлся лидером команды", - сказал О.Блохин.

*** А.Шовковский играл в национальной сборной команде Украины с 1994 года, за это время провел в ее составе 92 матча и пропустил 76 мячей. В данный момент вратарь "Динамо" восстанавливается после травмы плечевого сустава, которая не позволила ему сыграть на Евро-2012.