Александр Шовковский завершил выступления за сборную

19:04, 04 сентября 2012
Спорт
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37-летний вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский больше не будет выступать за национальную сборную Украины.

Александр Шовковский завершил выступления за сборную

Об этом главный тренер украинской национальной команды Олег Блохин заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Чемпионат.com».

"Шовковский подошел ко мне и сообщил, что решил завершить карьеру в сборной. Я его понял и поддержал. Конечно, для сборной Украины это потеря. Да, были ошибки, были неудачи, но все-таки он являлся лидером команды", - сказал О.Блохин.

*** А.Шовковский играл в национальной сборной команде Украины с 1994 года, за это время провел в ее составе 92 матча и пропустил 76 мячей. В данный момент вратарь "Динамо" восстанавливается после травмы плечевого сустава, которая не позволила ему сыграть на Евро-2012.


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