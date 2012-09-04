Кличко обещает уникальное шоу

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Я обещаю предоставить уникальное спортивное шоу всем тем, кто придет на данное мероприятие, и всем тем миллионам телезрителей, которые смогут наблюдать за поединком по телевизору», - сказал В.Кличко.

В.Кличко отметил, что многие относятся к М.Чарру как к боксеру, не имеющему большого опыта, но он является спортсменом, представляющим новое поколение бойцов.

«Как чемпион мира я не могу себе позволить боксировать против кого-либо. Мы выбрали одного из самых сильных соперников, того, кто находится в первой десятке мирового рейтинга. М.Чарр – молод, агрессивен, силен и уверен, что это поединок понравится всем тем, кто давно наблюдает за боксом, за самой важной его составляющей – тяжелым весом. Я уверен, этот поединок будет настоящим боем», - сказал он.

В.Кличко сообщил, что подготовка прошла без проблем, и он находится в прекрасной форме.

При этом В.Кличко отметил, что боится разочаровать своих поклонников и свою команду.

«Страха перед соперником я не испытаю», - подчеркнул он и добавил, что сделает все от него зависящее, чтобы доказать, что по праву владеет одним из самых престижных титулов в тяжелом весе, которым владели Леннокс Льюис, Майкл Тайсон и великий Мохаммед Али.

«Я сделаю все для того, чтобы этот титул остался в моих руках», - сказа он.

«Я вижу, что М.Чарр приехал драться и побеждать. Удастся ему это? Посмотрим», - подчеркнул В.Кличко

Напомним, 3 сентября В.Кличко и М.Чарр прибыли в Москву, где 8 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет боксерский бой за звание чемпиона мира.

40-летний Виталий Кличко за свою карьеру провел 46 боев, одержав 44 победы (из них 40 - нокаутом) и потерпел, из-за травм, всего два поражения, но ни разу не терял чемпионский титул на ринге. В.Кличко имеет самый высокий процент нокаутирования (91%), чем кто-либо из других чемпионов мира в супертяжелом весе.

Мануэль Чарр родился в Бейруте (Ливан), за свою профессиональную карьеру ни разу не был побежден и занимает 7-ю строчку рейтинга WBC. На его счету 21 беспроигрышный поединок, из которых 11 были закончены нокаутом. В 2011 году 27-летний боксер завоевал титул WBC International Silver в супертяжелом весе, одержав победу в 8-ми раундах над Марсело Луиса Насименто.