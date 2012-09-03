Украина завоевала еще одно "серебро"
22:28, 03 сентября 2012Спорт
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Украинская пловчиха Ольга Свидерская завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в заплыве на 100 м
О.Свидерская уступила лишь китаянке Джингбо, проплывшей стометровку за 1:44.32, и которая побила мировой рекорд, сообщает сайт «Чемпион».
Результат украинских паралимпийки - 1:52.91. Третьей к финишу пришла мексиканка Валле с результатом 1:59.76.
В активе украинской сборной теперь 40 медалей, в том числе 14 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей. В командном зачете Украина опустилась на пятое место, пропустив вперед сборную России, в активе которой 43 медали.
Первые три места занимают сборные Китая (101 медаль), Великобритании (61 медаль) и Австралии (46 медалей).
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