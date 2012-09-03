Украина завоевала еще одно "серебро"

О.Свидерская уступила лишь китаянке Джингбо, проплывшей стометровку за 1:44.32, и которая побила мировой рекорд, сообщает сайт «Чемпион».

Результат украинских паралимпийки - 1:52.91. Третьей к финишу пришла мексиканка Валле с результатом 1:59.76.

В активе украинской сборной теперь 40 медалей, в том числе 14 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей. В командном зачете Украина опустилась на пятое место, пропустив вперед сборную России, в активе которой 43 медали.

Первые три места занимают сборные Китая (101 медаль), Великобритании (61 медаль) и Австралии (46 медалей).