Преступление и наказание: обидчик вратаря ”Милана” сдался полиции (фото)

Полиция Глазго арестовала болельщика "Селтика", который во время матча Лиги чемпионов с "Миланом" выбежал на поле и коснувшегося вратаря итальянского клуба Нельсона Диды рукой. 27-летний фанат до суда будет содержаться под арестом по обвинению в нарушении общественного порядка, передает BBC News. Предполагается, что суд состоится в пятницу 5 октября.

Представители "Селтика" уже успели пообщаться с задержанным болельщиком и сообщили ему, что руководством клуба принято решение о его пожизненной дисквалификации с домашних и выездных матчей команды. По информации BBC News, поклонник шотландского клуба не был владельцем абонемента на матчи "Селтика".

Президент клуба из Глазго Питер Лоуэлл подчеркнул, что "Селтик" самым серьезным образом отнесся к разбирательству случившегося инцидента. Примечательно, что провинившийся болельщик сам явился в полицию.

Расследованием скандала, произошедшего на матче "Селтик" – "Милан", занимается УЕФА. При этом пострадать могут как шотландский клуб за нарушение обеспечения безопасности матча, так и Дида, который подозревается в симуляции травмы.

Напомним, что 3 октября в Глазго состоялся матч второго тура Лиги чемпионов между местным "Селтиком" и итальянским "Миланом". На третьей компенсированной минуте (90+3) болельщик "Селтика" выскочил на поле, пробежал по штрафной "Милана" и по пути похлопал по плечу вратаря итальянской команды Нельсона Диду. Голкипер сначала бросился за обидчиком, а затем упал в страшных муках. С поля вратаря унесли на носилках с прижатым к правой щеке пакетом со льдом.

Лента.ру