Кличко и Чарр уже в Москве

11-кратный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко и немецкий боксер Мануэль Чарр прибыли в Москву, где 8 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет боксерский бой за звание чемпиона мира.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили организаторы поединка.

«Чарр и Кличко уже в Москве», - сказал собеседник агентства.

Программой пребывания боксеров предусмотрено, что 4 сентября они проведут совместную пресс-конференцию.

5 сентября В.Кличко и М.Чарр проведут открытую тренировку в парке «Красная пресня». Тренировка В.Кличко пройдет с 12.00 до 12.30 по киевскому времени, а М.Чарра с 11.30 до 12.00.

После тренировки В.Кличко пройдет автограф-сессия, где все желающие смогут сфотографироваться с действующим чемпионом мира по боксу и взять у него автограф.

7 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» пройдет церемония взвешивания В.Кличко и М.Чарра.

8 сентября состоится сам бой, а после него - пресс-конференция боксеров.

По информации организаторов, шоу, на которое ожидается около 30 тысяч зрителей, будут обслуживать лучшие шоумены в боксе: ринг-анонсер № 1 в России, Александр Загорский и самый известный спортивный конферансье в мире Майкл Баффер.

По словам режиссера-постановщика шоу Андрея Сычева, в разработке сценария выхода боксеров перед главным боем он постарался учесть предпочтения его участников и добавить оригинальную составляющую. Ведь за происходящим будут следить не только зрители, собравшиеся в СК «Олимпийский», но и телезрители из 150 стран, для которых будет организована ТВ-трансляция.

«8 сентября Москва увидит не только боксерский поединок, а целое действо – «Битву титанов», кульминацией которого станет ожесточенная схватка «Доктора Железный Кулак» и «Бриллиантового Мальчика» за чемпионский пояс», - обещают организаторы.

Также в рамках боксерского вечера выступят популярные артисты и диджеи.

Справка УНИАН. 40-летний Виталий Кличко за свою карьеру провел 46 боев, одержав 44 победы (из них 40 - нокаутом) и потерпел, из-за травм, всего два поражения, но ни разу не терял чемпионский титул на ринге. В.Кличко имеет самый высокий процент нокаутирования (91%), чем кто-либо из других чемпионов мира в супертяжелом весе.

Мануэль Чарр родился в Бейруте (Ливан), за свою профессиональную карьеру ни разу не был побежден и занимает 7-ю строчку рейтинга WBC. В 2011 году 27-летний боксер завоевал титул WBC International Silver в супертяжелом весе, одержав победу в 8-ми раундах над Марсело Луиса Насименто. Рост Чарра - 192 см. На его счету 21 беспроигрышный поединок, из которых 11 были закончены нокаутом.