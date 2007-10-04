Результаты 23 матчей Кубка УЕФА

В Харькове выиграли гости

Завершились 23 из ответных матчей первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА: Базель - Сараево 6:0 (2:1) Эльфсборг - Динамо (Бухарест) 0:1 (2:1) Паниониос - Сошо 1:0 (2:0) Аякс - Динамо (Загреб) 2:3 (1:0) Стандард - Зенит 1:1 (0:3) Оденсе - Спарта 0:0 (0:0) 3:4 по пенальти БАТЭ - Вильяреал 0:2 (1:4) Металлист - Эвертон 2:3 (1:1) ЦСКА (София) - Тулуза 1:1 (0:0) Ольборг - Сампдория 0:0 (2:2) Зальцбург - АЕК 1:0 (0:3) Брюгге - Бранн 2:1 (0:1) Локомотив - Митьюленд 2:0 (первый матч 3:1) Гамбург - Литекс 3:1 (1:0) Хэкен - Спартак (Москва) 1:3 (0:5) Панатинаикос - Артмедиа 3:0 (2:1) Цюрих - Эмполи 3:0 (1:2) Эрджиеспор - Атлетико 0:5 (0:4) Рапид (Бухарест) - Нюрнберг 2:2 (0:0) Анортосис - Тоттенхэм 1:1 (0:6) Волеренга - Аустрия (Вена) 2:2 (0:2) Днепр - Абердин 1:1 (0:0) Хельсинборг - Херенвеен 5:1 (3:5) Команды, вышедшие в групповой турнир, помечены тёмным.

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