Результаты 23 матчей Кубка УЕФА
В Харькове выиграли гости
Завершились 23 из ответных матчей первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА:
Базель - Сараево 6:0 (2:1)
Эльфсборг - Динамо (Бухарест) 0:1 (2:1)
Паниониос - Сошо 1:0 (2:0)
Аякс - Динамо (Загреб) 2:3 (1:0)
Стандард - Зенит 1:1 (0:3)
Оденсе - Спарта 0:0 (0:0) 3:4 по пенальти
БАТЭ - Вильяреал 0:2 (1:4)
Металлист - Эвертон 2:3 (1:1)
ЦСКА (София) - Тулуза 1:1 (0:0)
Ольборг - Сампдория 0:0 (2:2)
Зальцбург - АЕК 1:0 (0:3)
Брюгге - Бранн 2:1 (0:1)
Локомотив - Митьюленд 2:0 (первый матч 3:1)
Гамбург - Литекс 3:1 (1:0)
Хэкен - Спартак (Москва) 1:3 (0:5)
Панатинаикос - Артмедиа 3:0 (2:1)
Цюрих - Эмполи 3:0 (1:2)
Эрджиеспор - Атлетико 0:5 (0:4)
Рапид (Бухарест) - Нюрнберг 2:2 (0:0)
Анортосис - Тоттенхэм 1:1 (0:6)
Волеренга - Аустрия (Вена) 2:2 (0:2)
Днепр - Абердин 1:1 (0:0)
Хельсинборг - Херенвеен 5:1 (3:5)
Команды, вышедшие в групповой турнир, помечены тёмным.