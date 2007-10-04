Результаты 23 матчей Кубка УЕФА

23:33, 04 октября 2007
Спорт
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В Харькове выиграли гости

Завершились 23 из ответных матчей первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА:

Базель - Сараево 6:0 (2:1)

Эльфсборг - Динамо (Бухарест) 0:1 (2:1)

Паниониос - Сошо 1:0 (2:0)

Аякс - Динамо (Загреб) 2:3 (1:0)

Стандард - Зенит 1:1 (0:3)

Оденсе - Спарта 0:0 (0:0) 3:4 по пенальти

БАТЭ - Вильяреал 0:2 (1:4)

Металлист - Эвертон 2:3 (1:1)

ЦСКА (София) - Тулуза 1:1 (0:0)

Ольборг - Сампдория 0:0 (2:2)

Зальцбург - АЕК 1:0 (0:3)

Брюгге - Бранн 2:1 (0:1)

Локомотив - Митьюленд 2:0 (первый матч 3:1)

Гамбург - Литекс 3:1 (1:0) 

Хэкен - Спартак (Москва) 1:3 (0:5)

Панатинаикос - Артмедиа 3:0 (2:1)

Цюрих - Эмполи 3:0 (1:2)

Эрджиеспор - Атлетико 0:5 (0:4)

Рапид (Бухарест) - Нюрнберг 2:2 (0:0)

Анортосис - Тоттенхэм 1:1 (0:6)

Волеренга - Аустрия (Вена) 2:2 (0:2)

Днепр - Абердин 1:1 (0:0)

Хельсинборг - Херенвеен 5:1 (3:5)

Команды, вышедшие в групповой турнир, помечены тёмным.

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