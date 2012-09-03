Уволенный Суркис из футбола идти не намерен

Об этом он сообщил, выступая на XIV отчетно-избирательном конгрессе ФФУ в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

«Уходя с этой должности, я не иду с футбола», – сказал Г.Суркис.

Он пожелал успехов новому будущему руководству федерации.

«Сделайте больше и лучше нас», – отметил Г.Суркис.

Он прибавил, что всегда будет готов в случае необходимости помочь своими знаниями и опытом.

Г.Суркис выразил удовлетворение текущим состоянием дел в федерации и в украинском футболе в целом. Вместе с тем он выразил пожелание, чтобы взаимоотношения между субъектами федерации выходили на более современный уровень и становились более толерантными.

Как сообщал УНИАН, на конгрессе Федерации футбола Украины рассматривается вопрос о выборах президента организации.

На эту должность претендует лишь один кандидат - Анатолий Коньков.

Раньше предусматривалось, что Г.Суркис останется почетным президентом ФФУ, однако он отказался. Г.Суркис заявил, что этот вопрос нужно было внести в повестку дня заседания предварительно, но поскольку этого сделано не было, такой вариант теперь рассматриваться не может.

Невзирая на это, Г.Суркиса уговаривают остаться почетным президентом, на что он протестует.

Г.Суркис занимает должность президента ФФУ с 2000 года, входит в исполнительный комитет УЕФА, в который будет переизбираться в 2013 году.