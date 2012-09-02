Шахтер выиграл у Динамо
21:26, 02 сентября 2012Спорт
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Завершился центральный матч 8-го тура украинской Премьер-лиги.
Кучера назвали лучшим игроком матча. Фото с сайта ФК "Шахтер"
В супернапряженном центральном матче 8-го тура Чемпионата Украины по футболу донецкий Шахтер выиграл у киевского Динамо 3:1 (Кучер 19, 62, Адриано 81 - Ярмоленко 45).
Результаты других поединков 8-го тура:
Ворскла - Днепр 2: 2
Волынь - Металлист 2: 1
Арсенал - Металлург З 3: 0
Кривбасс - Ильичевец 1: 2
Карпаты - Металлург Д 0: 1
Черноморец - Заря 2: 1
Говерла - Таврия 2: 1
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