Шахтер выиграл у Динамо

21:26, 02 сентября 2012
Спорт
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Завершился центральный матч 8-го тура украинской Премьер-лиги.

Кучера назвали лучшим игроком матча. Фото с сайта ФК

В супернапряженном центральном матче 8-го тура Чемпионата Украины по футболу донецкий Шахтер выиграл у киевского Динамо 3:1 (Кучер 19, 62, Адриано 81 - Ярмоленко 45).

Результаты других поединков 8-го тура:

Ворскла - Днепр 2: 2

Волынь - Металлист 2: 1

Арсенал - Металлург З 3: 0

Кривбасс - Ильичевец 1: 2

Карпаты - Металлург Д 0: 1

Черноморец - Заря 2: 1

Говерла - Таврия 2: 1

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