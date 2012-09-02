Шахтер выиграл у Динамо

Завершился центральный матч 8-го тура украинской Премьер-лиги.

В супернапряженном центральном матче 8-го тура Чемпионата Украины по футболу донецкий Шахтер выиграл у киевского Динамо 3:1 (Кучер 19, 62, Адриано 81 - Ярмоленко 45). Результаты других поединков 8-го тура: Ворскла - Днепр 2: 2 Волынь - Металлист 2: 1 Арсенал - Металлург З 3: 0 Кривбасс - Ильичевец 1: 2 Карпаты - Металлург Д 0: 1 Черноморец - Заря 2: 1 Говерла - Таврия 2: 1

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