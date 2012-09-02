ФФУ выбирает себе президента на замену Суркиса

В Киеве проходит заседание ХІV Конгресса Федерации футбола Украины, на котором рассматривается вопрос о выборах президента организации, сообщает ресурс ua-football.com.

На должность президента ФФУ претендует всего один кандидат - Анатолий Коньков.

Ранее предполагалось, что Григорий Суркис останется почетным президентом ФФУ, однако он отказался. Г.Суркис заявил, что этот вопрос нужно было внести в повестку дня заседания заранее, но поскольку этого сделано не было, такой вариант теперь рассматриваться не может.

Несмотря на это, Г.Суркиса уговаривают остаться почетным президентом, на что он протестует.

ua-football.com ведет текстовую трансляцию с заседания Конгресса ФФУ, согласно которой Г.Суркис заявил, что, уходя с должности президента федерации, он не уходит из футбола.

Г.Суркис занимает должность президента ФФУ с 2000 года, входит в исполнительный комитет УЕФА, в который будет переизбираться в 2013 году.