Украинские паралимпийцы в Лондоне завоевали уже 10 золотых наград
Украина завоевала на Паралимпиаде-2012 10 золотых наград.
После длительного напряжения стало известно, что у Марии Помазан все-таки остается золотая награда в метании диска, которую чрезвычайными усилиями удалось отстоять президенту Национального паралимпийского комитета Валерию Сушкевичу. Причем, как стало известно, Международный паралимпийский комитет принял решение присудить золотую награду и спортсменке из Китая, пишет paralympic.org.ua.
С паралимпийским рекордом в забеге на 100-метровке золото Лондона-2012 получил украинский спортсмен Царук Юрий.
В мужском плавании «брассом» на 100 метров золотую медаль завоевал украинец Андрей Калина.
В медальном зачете Украина остается на 3 месте с 22 медалями (10 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых), пропустив вперед Китай и Австралию.