Украинские паралимпийцы завоевали еще два золота

Как сообщает «Чемпион», в соревновании дзюдоистов весовой категории до 81 кг А.Косинов в финале выиграл золото у аргентинца Хосе Эффрона, а Д.Соловей (категория до 73 кг) в финальном столкновении оказался сильнее Шарифа Халилова из Узбекистана.