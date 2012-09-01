Украинские паралимпийцы завоевали еще два золота
10:12, 01 сентября 2012Спорт
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Украинцы Дмитрий Соловей и Александр Косинов принесли в актив сборной Украины еще две золотые медали на Паралимпиаде-2012.
Дмитрий Соловей принес Украине золото. Фото http://www.zimbio.com/
Как сообщает «Чемпион», в соревновании дзюдоистов весовой категории до 81 кг А.Косинов в финале выиграл золото у аргентинца Хосе Эффрона, а Д.Соловей (категория до 73 кг) в финальном столкновении оказался сильнее Шарифа Халилова из Узбекистана.
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