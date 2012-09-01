Паралимпийскую сборную Украины лишили золотой медали

Об этом сообщает официальный сайт Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Причем "лишена с грубейшим нарушением всяческих правил федерации легкой атлетики, регламента проведения соревнований и Паралимпийских игр в целом", - отмечает Нацональний комитет. "Ни одному пункту правил проведения Игр такое лишение медали не отвечает. Причем именно телефонный звонок от организаторов Игр превратил утреннюю медаль с золотой в серебряную: будто бы из-за каких-то недостатков работы системы ... И это было сделано так легко, будто ничего не произошло" .

По словам президента Национального комитета Валерия Сушкевича Национальный паралимпийский комитет Украины до конца будет бороться, чтобы вернуть справедливо завоеванную Марией медаль.

Он говорит, что национальная команда была поставлена ​​в ситуацию, когда нельзя было подать и принять протест, что тоже было грубым нарушением всяческих прав спортсменки и команды в целом. Однако протест был все же подан ​​и отбор медали у команды Украины приостановлен.

Сейчас у команды (если учесть внесенные поправки Оргкомитета Паралимпиады) - третья мировая позиция и 16 высоких наград, среди которых 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.