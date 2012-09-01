Атлетико победил Челси в матче за Суперкубок

"Челси" (Лондон) – "Атлетико" (Мадрид) 1:4

Хет-триком отличился Фалькао - на 7, 19 и 45-й минуте. Еще один гол мадридцев на счету Миранды (61). "Гол престижа" - если при 0:4 о нем можно говорить - на 75-й минуте забил Кахилл.

По регламенту турнира, победитель получит, помимо почетного трофея, 5 млн. евро. А проигравшим достанутся жалкие 3 млн.