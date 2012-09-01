Атлетико победил Челси в матче за Суперкубок
00:38, 01 сентября 2012Спорт
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Завершилась игра за Суперкубок УЕФА между победителями Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА 2012 года.
"Челси" (Лондон) – "Атлетико" (Мадрид) 1:4
Хет-триком отличился Фалькао - на 7, 19 и 45-й минуте. Еще один гол мадридцев на счету Миранды (61). "Гол престижа" - если при 0:4 о нем можно говорить - на 75-й минуте забил Кахилл.
По регламенту турнира, победитель получит, помимо почетного трофея, 5 млн. евро. А проигравшим достанутся жалкие 3 млн.
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