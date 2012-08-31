Украинская метательница диска завоевала золото Паралимпиады

17:21, 31 августа 2012
Спорт
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Украинка Мария Помазан завоевала золотую медаль в соревнованиях по метанию диска на ХІV летних Паралимпийских играх в Лондоне.

Золотых наград Паралимпиады у Украины уже 3, фото www.paralympic.org.ua

Об этом сообщается на сайте Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Еще одну награду для Украины – серебряную - завоевала Инна Стрижак (прыжок в длину).

Кроме того, Лидия Соловьева (пауэрлифтинг) завоевала бронзовую награду.

Теперь в команды Украины 11 наград и однозначная третья позиция на Паралимпиаде-2012, отмечается в сообщении.

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