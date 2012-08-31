Паралимпиада: пловчиха приносит Украине второе золото
08:49, 31 августа 2012Спорт
2215
В финальном заплыве на 50 м вольным стилем среди женщин золото Паралимпиады завоевала Наталья Прологаева.
Наталья Прологаева завоевала для Украины 2 золото! Фото invasport.org.ua
Об этом сообщает НКСИУ. Другая украинская Виктория Савцова показала пятый результат.
В целом после первого медального дня на Паралимпиаде-2012 украинские спортсмены вышли на четвертое место общекомандного зачета. 30 августа в Лондоне украинские паралимпийцы завоевали восемь медалей. Больше только у китайцев (15 наград) и австралийцев (9 наград).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter