Паралимпиада: пловчиха приносит Украине второе золото

Об этом сообщает НКСИУ. Другая украинская Виктория Савцова показала пятый результат.

В целом после первого медального дня на Паралимпиаде-2012 украинские спортсмены вышли на четвертое место общекомандного зачета. 30 августа в Лондоне украинские паралимпийцы завоевали восемь медалей. Больше только у китайцев (15 наград) и австралийцев (9 наград).