У Украины есть первое золото Паралимпиады

21:49, 30 августа 2012
Спорт
2676

Украина на Паралимпиаде выиграла первое "золото" и две "бронзы".

Паралимпийская сборная начала счет золота, фото www.paralympic.org.ua

В первый день Паралимпийских игр в Лондоне Украина пополнила медальную копилку двумя наградами дзюдоистов.

Как сообщает сайт «Чемпион», «золото» среди мужчин в весовой категории до 66 кг выиграл Давид Хорава, который в финальной схватке победил китайца Жао Ксю 1:0.

Бронзовые награды завоевали наши спортсменки Юлия Галинская (весовая категория до 48 кг) и Наталья Николайчук (весовая категория до 52 кг).

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter