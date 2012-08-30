У Украины есть первое золото Паралимпиады

В первый день Паралимпийских игр в Лондоне Украина пополнила медальную копилку двумя наградами дзюдоистов.

Как сообщает сайт «Чемпион», «золото» среди мужчин в весовой категории до 66 кг выиграл Давид Хорава, который в финальной схватке победил китайца Жао Ксю 1:0.

Бронзовые награды завоевали наши спортсменки Юлия Галинская (весовая категория до 48 кг) и Наталья Николайчук (весовая категория до 52 кг).