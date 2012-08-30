Днепр феерично прошел дальше в Лиге Европы (фото)

20:49, 30 августа 2012
Спорт
2752

Днепропетровский "Днепр" выиграл матч Лиги Европы со "Слованом" (Либерец) 4:2.

Алиев дважды забил с пенальти

На 12-й минуте Александр Алиев ударом с одиннадцатиметровой отметки открывает счет.

Тот же Алиев снова с пенальти удваивает преимущество на 59-й минуте.

Дніпро

Но уже на 61-й минуте Слован отквитал один мяч ударом Михала Брезнаника - 2:1.

Все тот же Брезнаник навесил на 72-й минуте, и Ренато Келич возвращает ничью - 2-2.

На 76-й минуте Евгений Коноплянка после отличного прохода снова выводит Днепр вперед 3:2.

А на 87-й минуте Никола Калинич ударом после прорыва установил счет 4:2.

Таким образом Днепр квалифицировался в груповой этап Лиги Европы

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter