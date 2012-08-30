Днепр феерично прошел дальше в Лиге Европы (фото)
20:49, 30 августа 2012Спорт
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Днепропетровский "Днепр" выиграл матч Лиги Европы со "Слованом" (Либерец) 4:2.
Алиев дважды забил...
На 12-й минуте Александр Алиев ударом с одиннадцатиметровой отметки открывает счет.
Тот же Алиев снова с пенальти удваивает преимущество на 59-й минуте.
...с пенальти
Но уже на 61-й минуте Слован отквитал один мяч ударом Михала Брезнаника - 2:1.
Все тот же Брезнаник навесил на 72-й минуте, и Ренато Келич возвращает ничью - 2-2.
На 76-й минуте Евгений Коноплянка после отличного прохода снова выводит Днепр вперед 3:2.
А на 87-й минуте Никола Калинич ударом после прорыва установил счет 4:2.
Таким образом Днепр квалифицировался в груповой этап Лиги Европы
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