Динамо и Шахтер получили соперников в Лиге чемпионов (результаты жеребьевки)

На групповом этапе ЛЧ УЕФА-2012/13 сыграют 12 бывших победителей турнира и три дебютанта.

В основном раунде соревнования примут участие 32 клуба, разбитые на восемь групп. Среди 32 счастливчиков и два украинских клуба: «Динамо» и «Шахтер». По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Итоги жеребьевки:

Группа А

"Порту"

"Динамо" Киев

ПСЖ

"Динамо" Загреб

Группа В

"Арсенал"

"Шальке"

"Олимпиакос"

"Монпелье"

Группа С

"Милан"

"Зенит"

"Андерлехт"

"Малага"

Группа D

"Реал"

"Манчестер Сити"

"Аякс"

"Боруссия" Дортмунд

Группа E

"Челси"

"Шахтер"

"Ювентус"

"Норшеллан"

Группа F

"Бавария"

"Валенсия"

"Лилль"

БАТЭ

Группа G

"Барселона"

"Бенфика"

"Спартак" Москва

"Селтик"

Группа H

"Манчестер Юнайтед"

"Брага"

"Галатасарай"

"Клуж"

Поединки группового турнира стартуют 18-19 сентября 2012.