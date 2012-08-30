Динамо и Шахтер получили соперников в Лиге чемпионов (результаты жеребьевки)
В Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов.
На групповом этапе ЛЧ УЕФА-2012/13 сыграют 12 бывших победителей турнира и три дебютанта.
В основном раунде соревнования примут участие 32 клуба, разбитые на восемь групп. Среди 32 счастливчиков и два украинских клуба: «Динамо» и «Шахтер». По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.
Итоги жеребьевки:
Группа А
"Порту"
"Динамо" Киев
ПСЖ
"Динамо" Загреб
Группа В
"Арсенал"
"Шальке"
"Олимпиакос"
"Монпелье"
Группа С
"Милан"
"Зенит"
"Андерлехт"
"Малага"
Группа D
"Реал"
"Манчестер Сити"
"Аякс"
"Боруссия" Дортмунд
Группа E
"Челси"
"Шахтер"
"Ювентус"
"Норшеллан"
Группа F
"Бавария"
"Валенсия"
"Лилль"
БАТЭ
Группа G
"Барселона"
"Бенфика"
"Спартак" Москва
"Селтик"
Группа H
"Манчестер Юнайтед"
"Брага"
"Галатасарай"
"Клуж"
Поединки группового турнира стартуют 18-19 сентября 2012.