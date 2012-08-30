При жеребьевке Лиги чемпионов Динамо и Шахтер будут во второй корзине

В среду, 29 августа, завершилась квалификация Лиги чемпионов, и стали известны все участники группового раунда турнира. Напомним, в основном раунде соревнования примут участие 32 клуба, которые будут разбиты на восемь групп. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Жеребьевка групповой стадии турнира состоится 30 августа, в 18:45. При жеребьевке команды будут разбиты на четыре "корзины" согласно клубного рейтинга УЕФА.

Корзина 1: "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" (Англия), "Барселона", "Реал" (Испания), "Бавария" (Германия), "Милан" (Италия), "Порту" (Португалия).

Корзина 2: "Манчестер Сити" (Англия), "Валенсия" (Испания), "Шальке" (Германия), "Зенит" (Россия)", "Бенфика", "Брага" (Португалия), "Шахтер", "Динамо" К (Украина).

Корзина 3: "Ювентус" (Италия), ПСЖ, "Лилль" (Франция), "Спартак" М (Россия), "Аякс" (Голландия), "Олимпиакос" (Греция), "Галатасарай" (Турция), "Андерлехт" (Бельгия).

Корзина 4: "Боруссия" Д (Германия), "Малага" (Испания), "Монпелье" (Франция), "Селтик" (Шотландия), БАТЭ (Беларусь), "Клуж" (Румыния), "Динамо" З (Хорватия), "Норшеллан" (Дания).

Напомним, вчера киевское "Динамо" дома уступило "Боруссии" Менхенгладбах 1:2, но по сумме двух матчей впервые за последние три года вышло в групповой турнир Лиги чемпионов.

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