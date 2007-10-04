В ДТП погиб футболист „Нефтяника-Укрнафты” и его жена

В автокатастрофе, которая произошла в Сумской области, погиб Андрей - игрок футбольной команды „Нефтяник-Укрнафта”, выступающей в высшей лиге национального первенства.

Как передает корреспондент УНИАН, ДТП произошло на трассе Харьков-Сумы в ночь на 2 октября вблизи села Высокое Охтырского района Сумской области.

Легковой автомобиль, за рулем которого был А.КУЦЕНКО, врезался в прицеп грузовика. Вместе с футболистом в автокатастрофе погибла и его жена.