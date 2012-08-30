Реал выиграл у Барселоны решающий матч
02:59, 30 августа 2012Спорт
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Победив Барселону в ответном матче розыгрыша Суперкубка Испании, мадридский Реал стал обладателем этого почетного трофея.
Реал - Барселона 2:1 (Игуаин 11, Роналду 19 - Месси 45). Первая игра 2:3.
"Курьезный" гол ди Мария в конце первой встречи все-таки стал решающим при подведении общего итога. Помогло королевскому клубу и удаление Адриано на 28-й минуте.
Реал выиграл Суперкубок в девятый раз, но по прежнему уступает Барселоне, державшей Суперкубок 10 сезонов. Впрочем, прервана ее победная трехлетняя серия 2009-2011 годов.
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