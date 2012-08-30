Реал выиграл у Барселоны решающий матч

Реал - Барселона 2:1 (Игуаин 11, Роналду 19 - Месси 45). Первая игра 2:3.

"Курьезный" гол ди Мария в конце первой встречи все-таки стал решающим при подведении общего итога. Помогло королевскому клубу и удаление Адриано на 28-й минуте.

Реал выиграл Суперкубок в девятый раз, но по прежнему уступает Барселоне, державшей Суперкубок 10 сезонов. Впрочем, прервана ее победная трехлетняя серия 2009-2011 годов.