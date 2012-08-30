В Лондоне открылись Паралимпийские игры

Церемония прошла на том же Олимпийском стадионе, где ранее открывали и закрывали XXX Летние олимпийские игры.

Открыл церемонию знаменитый физик Стивен Хокинг, прикованный к инвалидному креслу. "Смотрите вверх на звезды, а не вниз на свои ноги. Будьте любознательными", - сказал Хокинг, обращаясь к собравшимся на стадионе.

На церемонии открытия присутствовали члены королевской семьи, включая королеву Елизавету II и принцаУильяма с супругой, а также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон с супругой и мэр Лондона Борис Джонсон.

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Паралимпийские игры, открывшиеся в Лондоне, станут крупнейшими в истории этих соревнований. 4200 спортсменов из 164 стран в течении 11 дней будут бороться за 503 комплекта наград.

Сборная Украины на XІV летних Паралимпийских играх также будет самой многочисленной за 20 лет независимости Украины. В составе команды входят 155 спортсменов из 24 областей Украины, которые будут соревноваться в двенадцати видах спорта.