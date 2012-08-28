Польский соперник Кличко говорит, что ему терять нечего

Бой за титул чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA между Вахом и Кличко-младшим состоится 10 ноября в Гамбурге.

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"Я обещаю очень тяжелый и интересный бой. Моя цель - отобрать пояс у Владимира. Этот бой станет самым важным в моей карьере, при этом мне совершенно нечего терять. К этому вечеру я буду готов на миллион процентов", - заявил Вах, слова которого приводит РИА Новости.

Вах является действующим обладателем интернационального титула WBC. На его счету 27 побед в 27 боях, 15 из которых были добыты нокаутом.