Польский соперник Кличко говорит, что ему терять нечего
23:24, 28 августа 2012Спорт
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Польский боксер-тяжеловес Мариуш Вах заявил, что считает предстоящий бой с Владимиром Кличко самым важным в своей карьере, отметив при этом, что в случае поражения он ничего не потеряет.
Мариуш Вах
Бой за титул чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA между Вахом и Кличко-младшим состоится 10 ноября в Гамбурге.
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"Я обещаю очень тяжелый и интересный бой. Моя цель - отобрать пояс у Владимира. Этот бой станет самым важным в моей карьере, при этом мне совершенно нечего терять. К этому вечеру я буду готов на миллион процентов", - заявил Вах, слова которого приводит РИА Новости.
Вах является действующим обладателем интернационального титула WBC. На его счету 27 побед в 27 боях, 15 из которых были добыты нокаутом.
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