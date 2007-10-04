Талисман “Бенфики” не справился со своей миссией (фоторепортаж)

Перед матчем с донецким «Шахтером» португальская «Бенфика» исполнила традиционный ритуал: выпустила полетать над игровым полем свой живой талисман – орла. К восторгу публики хищная птица начертила в воздухе несколько кругов и уселась на выставленную специально для нее на газоне большую клубную эмблему, довершив композицию.

Однако вчера «запуск» птицы на удачу не помог «Бенфике». Команда проиграла «Шахтеру» со счетом 1:0.

Фото Валерия Дудуша УНИАН