Талисман “Бенфики” не справился со своей миссией (фоторепортаж)
11:53, 04 октября 2007Спорт
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Провальный "запуск" на удачу
Перед матчем с донецким «Шахтером» португальская «Бенфика» исполнила традиционный ритуал: выпустила полетать над игровым полем свой живой талисман – орла. К восторгу публики хищная птица начертила в воздухе несколько кругов и уселась на выставленную специально для нее на газоне большую клубную эмблему, довершив композицию.
Однако вчера «запуск» птицы на удачу не помог «Бенфике». Команда проиграла «Шахтеру» со счетом 1:0.
Фото Валерия Дудуша УНИАН
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