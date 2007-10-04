Янукович первым поздравил Ахметова

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов считает, что в игре с португальской «Бенфикой» донецкому «Шахтеру» удалось «сменить традицию». Напомним, что "Шахтер" выиграл со счетом 1:0. Ахметов сослался на слова тренера команды Мирча Луческу, который считает, что этого достаточно для того, чтобы команда начала выигрывать на выезде.

«Мы взяли важные 3 очка. У нас хорошие шансы... – Такое мнение Ахметова приводит сайт ФК «Шахтер». - В каждой встрече мы будем играть только на победу. Потом в конце посчитаем, и какое место у нас будет, в том турнире и станем играть. Если в Лиге чемпионов – значит, в Лиге чемпионов, если в Кубке УЕФА – значит, в Кубке УЕФА. По крайней мере, 6 очков говорят о том, что у нас есть все шансы на то, чтобы занять в этой группе третье место».

Сразу после игры Ахметов лично отправился в раздевалку своей команды, чтобы поздравить игроков и тренеров с победой. А самого Ахметова первым поздравил Виктор Янукович. «Было очень много звонков. А первым поздравил премьер-министр Украины, Виктор Федорович Янукович. Он очень сильно переживал за нашу команду, вы знаете, что он большой поклонник «Шахтера». Виктор Федорович сразу позвонил, как только прозвучал свисток судьи. Сказал, что мы смотрелись очень хорошо…» - рассказал Ахметов.