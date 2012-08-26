Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершился 7-й тур украинской Премьер-лиги.

Результаты всех матчей: Таврия - Арсенал 1: 1 Металлист - Кривбасс 3: 1 Шахтер - Карпаты 3: 0 Днепр - Волынь 2: 1 Металлург З - Металлург Д 1: 2 Динамо - Черноморец 2: 0 Ильичевец - Говерла 2: 0 Заря - Ворскла 1: 1 Турнирная таблица 1. Шахтер - 21 очко 2. Динамо - 18 3. Днепр - 17 4. Металлист - 14 5. Заря - 11 6. Арсенал - 11 7. Кривбасс - 10 8. Ильичевец - 9 9. Металлург Д - 8 10. Таврия - 8 11. Волынь - 8 12. Карпаты - 8 13. Ворскла - 7 14. Черноморец - 7 15. Металлург - 1 16. Говерла - 0 Восьмой тур стартует 31 августа.

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