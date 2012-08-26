Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу
22:54, 26 августа 2012Спорт
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Завершился 7-й тур украинской Премьер-лиги.
Шахтер лидирует
Результаты всех матчей:
Таврия - Арсенал 1: 1
Металлист - Кривбасс 3: 1
Шахтер - Карпаты 3: 0
Днепр - Волынь 2: 1
Металлург З - Металлург Д 1: 2
Динамо - Черноморец 2: 0
Ильичевец - Говерла 2: 0
Заря - Ворскла 1: 1
Турнирная таблица
1. Шахтер - 21 очко
2. Динамо - 18
3. Днепр - 17
4. Металлист - 14
5. Заря - 11
6. Арсенал - 11
7. Кривбасс - 10
8. Ильичевец - 9
9. Металлург Д - 8
10. Таврия - 8
11. Волынь - 8
12. Карпаты - 8
13. Ворскла - 7
14. Черноморец - 7
15. Металлург - 1
16. Говерла - 0
Восьмой тур стартует 31 августа.
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