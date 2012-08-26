Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

22:54, 26 августа 2012
Спорт
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Завершился 7-й тур украинской Премьер-лиги.

Шахтер лидирует

Результаты всех матчей:

Таврия - Арсенал 1: 1

Металлист - Кривбасс 3: 1

Шахтер - Карпаты 3: 0

Днепр - Волынь 2: 1

Металлург З - Металлург Д 1: 2

Динамо - Черноморец 2: 0

Ильичевец - Говерла 2: 0

Заря - Ворскла 1: 1

Турнирная таблица

1. Шахтер - 21 очко

2. Динамо - 18

3. Днепр - 17

4. Металлист - 14

5. Заря - 11

6. Арсенал - 11

7. Кривбасс - 10

8. Ильичевец - 9

9. Металлург Д - 8

10. Таврия - 8

11. Волынь - 8

12. Карпаты - 8

13. Ворскла - 7

14. Черноморец - 7

15. Металлург - 1

16. Говерла - 0

Восьмой тур стартует 31 августа.

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