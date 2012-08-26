СМИ: Платини собирается в Киев на матч «Динамо» - «Боруссия»

Также не исключено, что М.Платини может остаться после матча в Киеве, чтобы 2 сентября принять участие в конгрессе Федерации футбола Украины, на котором, как сообщалось ранее, Григорий Суркис должен сложить полномочия президента ФФУ.

Как сообщал УНИАН, на выезде в Германии “Динамо” обыграло “Боруссию” со счетом 3:1 и теперь имеет хорошие шансы на попадание в групповой этап нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.